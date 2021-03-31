Житель Балаклії скаржаться на запах газу

Про це повідомляють у пресслужбі "Харківгаз".

30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.

Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції"Балаклія".

"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".

На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.

"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.

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