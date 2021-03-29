В Харкові вантажівка провалилася в яму
НП сталася 27 березня.
На знімку видно, що машина фактично заблокована в арці житлового будинку.
"Тим часом на Великій Панасівській братик конкретно так застряг у текстурах", - пишуть свідки НП.
Офіційна інформація уточнюється.
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