"Продам (або здам) унікальний об'єкт нерухомості з історією від 1875 року. Пропонуємо купити садибу з ділянкою 3, 85 гектарів в с.Первухинка Богодухівського району в оточенні величної природи і особливої атмосфери.

Парк складається з більш, ніж 20 порід дерев, багато білок, іноді до паркану підходять кабани. Пропонований об'єкт нерухомості добре підходить для розміщення ресторанно-готельного комплексу. Садиба складається з комплексу будівель (основна будівля 820 кв.м. і додаткові споруди близько 400 кв. м.), розташованих на приватизованій ділянці 3,85 га. ділянка огороджена. До об'єкта підведені Електрика достатньої потужності, вода, каналізація, по вулиці-газ", - говорилося в оголошенні.

Вартість такого будинку - 195 тисяч доларів США.