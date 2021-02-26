В Харківській області продають старовинну садибу
Наприкінці січня в мережі з'явилася інформація про продаж садиби в с.Первухинка Богодухівського району.
"Продам (або здам) унікальний об'єкт нерухомості з історією від 1875 року. Пропонуємо купити садибу з ділянкою 3, 85 гектарів в с.Первухинка Богодухівського району в оточенні величної природи і особливої атмосфери.
Парк складається з більш, ніж 20 порід дерев, багато білок, іноді до паркану підходять кабани. Пропонований об'єкт нерухомості добре підходить для розміщення ресторанно-готельного комплексу. Садиба складається з комплексу будівель (основна будівля 820 кв.м. і додаткові споруди близько 400 кв. м.), розташованих на приватизованій ділянці 3,85 га. ділянка огороджена. До об'єкта підведені Електрика достатньої потужності, вода, каналізація, по вулиці-газ", - говорилося в оголошенні.
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Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".