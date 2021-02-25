Через ДТП в Харків виникла величезна пробка
Про це повідомляє телеграм-канал"віха".
"ДТП на Полтавському шляху, біля пожежі. Як наслідок, затор», - йдеться в повідомленні.
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Крім того ми писали, що на Харківщині-ДТП з пасажирським автобусом
Про це розповіли в прес-службі ДСНС в Харківській області.
На трасі під Харковом зіткнулися авто ВАЗ 2109 і пасажирський автобус. В результаті загинули водій легкового авто і пасажирка.
Водій автобуса і 10 пасажирів не постраждали. Рятувальники ДСНС за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов "легковика" і витягли тіла загиблих.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".