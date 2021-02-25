Через ДТП в Харків виникла величезна пробка

Про це повідомляє телеграм-канал"віха".

"ДТП на Полтавському шляху, біля пожежі. Як наслідок, затор», - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що на Харківщині-ДТП з пасажирським автобусом

Про це розповіли в прес-службі ДСНС в Харківській області.

На трасі під Харковом зіткнулися авто ВАЗ 2109 і пасажирський автобус. В результаті загинули водій легкового авто і пасажирка.

Водій автобуса і 10 пасажирів не постраждали. Рятувальники ДСНС за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов "легковика" і витягли тіла загиблих.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".