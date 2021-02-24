Поліцейські затримали жінку в Харкові

У прес-службі патрульної поліції Харківської області розповіли, що під час патрулювання поліцейські помітили жінку, яка курила сигарети на дитячому майданчику.

На запитання, чи має вона при собі заборонені речі, жінка заявила, що у неї з собою 2 згортки з наркотичними речовинами.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі вилучили 3 згортки з порошковою речовиною. Також вона на 7 місць поблизу житлового будинку, де вона вже встигла розкласти подібні згортки.

Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

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