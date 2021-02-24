З'явилася офіційна причина пожежі в будинку престарілих в Харкові

Трагедія сталася через порушення правил пожежної безпеки, передають "Вести"у Телеграме.

На місці події знайшли пошкоджені кабелі, а під час загоряння був включений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі.

Всю відповідальність покладають на власника будівлі.

Раніше ми писали про вбивство біля Харківського супермаркету-підозрюваного затримали.

У прес-службі обласного управління Нацполіції інформацію про затримання підтвердили. Нападником виявився 50-річний чоловік. За версією слідства, мотивом вбивства міг стати грошовий борг.

Чоловіка знайшли на території Вільхівської сільради. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ("вбивство").

Якщо провина фігуранта буде доведена, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".