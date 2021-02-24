В Харківській області за добу COVID-19 захворіли сотні людей
Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.
За минулу добу в Харківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 361 пацієнта.
За час пандемії в регіоні коронавірус діагностували у 82374 пацієнтів.
З 24 лютого почали діяти обмеження адаптивного карантину.
Горе прийшло в сім'ю ексчоловіка Корольової Ніколаєва, що відомо: "Моторошно це писати, але..."
Дан Балан приголомшив кадрами з весілля, нареченою виявилася відома ведуча: "Дуже круто, щастя молодим!"
Кім Кардашьян вразила розмірами своїх "бронзових" принад в непристойному декольте: "Таке сяйво..."
Біда на Прикарпатті: діти надходять до лікарень у важкому стані, реанімацій не вистачає
"Царство йому небесне": трагедія потрясла легендарний "Ласковый май", перші подробиці
Харківська область на тиждень включена в т. зв."жовту зону" епідемічної небезпеки.
Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.
Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.
Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.
В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".