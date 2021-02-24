В Харківській області за добу COVID-19 захворіли сотні людей

Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.

За минулу добу в Харківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 361 пацієнта.

За час пандемії в регіоні коронавірус діагностували у 82374 пацієнтів.

З 24 лютого почали діяти обмеження адаптивного карантину.

Харківська область на тиждень включена в т. зв."жовту зону" епідемічної небезпеки.

Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".