В харківському метро поліцейські ловлять пасажирів без масок

Про це повідомили в телеграм-каналі "ХС | Харків".

Поліцейські стоять між станціями "Університет" і "Держпром", де спокійнісінько ловлять порушників карантинних обмежень.

"У переході між станціями метро Університет і Держпром стоять копи і ловлять людей без масок. Причому так цікаво, ховаються за рогом, повертаєш і тебе відразу приймають", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що харківська поліція встановлює особу померлого чоловіка

Про це повідомили в Telegram-каналі «ХС».

22 лютого знайшли труп чоловіка біля джерела на вулиці Владислава Зубенка.

Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті направили в морг для встановлення причини смерті.

"Інформацію про подію поліцейські внесли в єдиний облік заяв і повідомлень. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення особи померлого», - зазначили в поліції.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".