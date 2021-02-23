В Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.

"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.

Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

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