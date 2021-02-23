В Харкові один з перевізників вирішив поставити в автобус систему для безготівкової оплати
У 115 маршрутці з'явилася можливість заплатити за поїздку смартфоном. Для цього потрібно встановити на нього додаток.
Поки що пасажири не дуже охоче відгукуються на експеримент, але перевізник сподівається, що мінімум 30% з них відмовляться від готівки.
Це дозволить трохи полегшити роботу водіїв, яким не доведеться відволікатися на пошук здачі.
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Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.
Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.
"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.
Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".