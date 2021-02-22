Щеплення від коронавірусу планують робити всім бажаючим

У МОЗ додали, що держава передбачила кількість засобів для вакцинації всіх повнолітніх, передає "Харків лайф".

Щеплення дітям до 18 років робити взагалі не будуть, тому що жоден препарат не пройшов перевірку якості на неповнолітніх.

"Правда чи захочуть харків'яни отримати безкоштовну дозу індійської вакцини Covishield, яка не пройшла всі клінічні випробування?",- задаються питанням автори публікації.

Крім того ми писали, що в Харкові протягом доби затримали 12 осіб прямо на вулиці

Патрульні затримали людей, у яких з собою були наркотики, заборонені речовини правоохоронці виявили під час оглядів.

Порушників разом з наркотиками патрульні передали слідчим. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність і в'язниця.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".