В Харкові можуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса

Про це повідомили на "kharkiv_1654" в Instagram.

Так, автори публікації запропонували замість перейменування вулиці на честь Кернеса, назвати його ім'ям одну з двох станцій метро, які місцева влада збирається побудувати.

"Хотілося б запитати думку харків'ян. Може бути не потрібно перейменовувати ніякі вулиці і проспекти на честь Кернеса? Міська влада збирається побудувати 2 станції метро, Кернес досить довго займався тим, щоб отримати на їх будівництво Фінанси. Так може назвати одну зі станцій на честь нього? Це було б справедливо. І ніякої мороки з документами і табличками."- зазначено в публікації.

Автор публікації ще запропонував назвати на честь покійного мера зоопарк, оскільки він теж був його проектом.

Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.

11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

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