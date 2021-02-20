В Харкові можуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса
Про це повідомили на "kharkiv_1654" в Instagram.
Так, автори публікації запропонували замість перейменування вулиці на честь Кернеса, назвати його ім'ям одну з двох станцій метро, які місцева влада збирається побудувати.
"Хотілося б запитати думку харків'ян. Може бути не потрібно перейменовувати ніякі вулиці і проспекти на честь Кернеса? Міська влада збирається побудувати 2 станції метро, Кернес досить довго займався тим, щоб отримати на їх будівництво Фінанси. Так може назвати одну зі станцій на честь нього? Це було б справедливо. І ніякої мороки з документами і табличками."- зазначено в публікації.
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Автор публікації ще запропонував назвати на честь покійного мера зоопарк, оскільки він теж був його проектом.
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Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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