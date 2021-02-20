Цех, на якому сталася пожежа, знаходяться поблизу житлових будинків

Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Про це повідомив прес-секретар ДСНС Харківської області Ігор Лупандін.

Так, 19 лютого у Пісочині сталося загоряння, пише сайт 057.ua. Повідомлення про загоряння надійшло приблизно о 19.30.

Вогонь захопив цех термопластика на вулиці Транспортній, 116. На місце прибули 10 відділень на автоцистернах: сім підрозділів ДСНС області, два відділення Харківського національного університету цивільного захисту та відділення Пісочина. Крім того, було відомо, що для гасіння прямує пожежний потяг.

Як зазначив Лупандін, локалізувати пожежу вдалося приблизно о 22.00, а пізніше рятувальники приступили до ліквідації окремих ділянок горіння і тління.

Рятівники попередили, що загрози поширення вогню, в тому числі й на житлові будинки, немає. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих теж немає.

У мережі опублікували кадри з місця подій.

Нагадаємо, в Золочівському районі Харкова в листопаді минулого року сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС. Вогонь вдалося ліквідувати.

Раніше ми писали, що на початку лютого у Чугуївському районі Харкова сталася сильна пожежа.

Вогонь охопив приватний будинок на площі близько 45 кв. м. і господарську споруду на площі 100 кв. м.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".