В Харкові водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу

Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова, в районі Барабашово, передає Status Quo.

"Неадекватний водій буса їхав по зустрічці, об'їжджаючи пробку. Коли я вперся йому в лоб, об'їхав мене і кинув пляшку від парфуму. Сьогодні ж поїду, напишу заяву в поліцію..."- пише автор відео.

Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.

11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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