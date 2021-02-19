В Харкові водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу
Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова, в районі Барабашово, передає Status Quo.
"Неадекватний водій буса їхав по зустрічці, об'їжджаючи пробку. Коли я вперся йому в лоб, об'їхав мене і кинув пляшку від парфуму. Сьогодні ж поїду, напишу заяву в поліцію..."- пише автор відео.
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Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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