П'яний водій паралізував рух у центрі Харкові
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Авто зупинилося посеред вулиці з жвавим рухом, за ним почали збиратися інші машини.
У салоні виявили чоловіка, який спав за кермом, біля його ніг лежала пляшка горілки, а з салону пахло спиртним.
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До приїзду поліції чоловіка розбудили, але він ледь тримався на ногах.
Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.
11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".
18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому
Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".