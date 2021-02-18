Працівники залізниці в Харкові просять громадян не порушувати правила безпеки на залізничному транспорті

У січні більше сорока жителів Харківщини ходили по рейках або намагалися виїхати в "товарняках".

44 громадянина ходили по рейках або намагалися проїхати у вантажних поїздах, – повідомляє прес-служба Південної залізниці.

36 правопорушників оштрафували, 8-попередили.

електричка, поїзд, Харків, вокзал

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Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".