В Харківській області за добу коронавірусом заразилися майже три сотні людей
За час пандемії в регіоні коронавірус діагностували у 81 116 пацієнтів.
За останню добу коронавірусом заразилися 289 осіб, а негативні тести отримали 236 раніше хворих пацієнта. Вчора, 17 лютого, від COVID-19 і ускладнень після нього померли 11 людей, передає newsroom.
Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.
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Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.
Подробиці події з'ясовуються.
Відео руйнувань можна подивитися тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".