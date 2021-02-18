В Харківській області за добу коронавірусом заразилися майже три сотні людей

За час пандемії в регіоні коронавірус діагностували у 81 116 пацієнтів.

За останню добу коронавірусом заразилися 289 осіб, а негативні тести отримали 236 раніше хворих пацієнта. Вчора, 17 лютого, від COVID-19 і ускладнень після нього померли 11 людей, передає newsroom.

Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".