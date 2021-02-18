На Харківщині згоріли дві машини
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
У місті Валки 17 лютого рятувальникам повідомили про загоряння Audi A4, в ньому горів моторний відсік, Загальна площа загоряння склала два квадратних метри. Вогонь загасили за двадцять хвилин.
Вночі 18 лютого загорівся "ВАЗ-21099" в селищі Солоницівка, вогонь почався з моторного відсіку і перекинувся на частину салону. Пожежу ліквідували через годину.
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Всі обставини виникнення пожеж встановлюють.
Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.
Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.
Подробиці події з'ясовуються.
Відео руйнувань можна подивитися тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".