На Харківщині згоріли дві машини

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

У місті Валки 17 лютого рятувальникам повідомили про загоряння Audi A4, в ньому горів моторний відсік, Загальна площа загоряння склала два квадратних метри. Вогонь загасили за двадцять хвилин.

Вночі 18 лютого загорівся "ВАЗ-21099" в селищі Солоницівка, вогонь почався з моторного відсіку і перекинувся на частину салону. Пожежу ліквідували через годину.

Всі обставини виникнення пожеж встановлюють.

Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".