На Харьковщине сгорели две машины
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
В городе Валки 17 февраля спасателям сообщили о возгорании Audi A4, в нем горел моторный отсек, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь потушили за двадцать минут.
Ночью 18 февраля загорелся "ВАЗ-21099" в поселке Солоницевка, огонь начался с моторного отсека и перебросился на часть салона. Пожар ликвидировали спустя час.
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Все обстоятельства возникновения пожаров устанавливают.
Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".