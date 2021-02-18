На Харьковщине сгорели две машины

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В городе Валки 17 февраля спасателям сообщили о возгорании Audi A4, в нем горел моторный отсек, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь потушили за двадцать минут.

Ночью 18 февраля загорелся "ВАЗ-21099" в поселке Солоницевка, огонь начался с моторного отсека и перебросился на часть салона. Пожар ликвидировали спустя час.

Все обстоятельства возникновения пожаров устанавливают.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".