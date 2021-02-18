В Харкові багатоповерхівка "йде" під воду

Підвал житлового будинку на проспекті Жуковського практично постійно залитий водою. Жителі пов'язують це зі зношеністю труб, передає "Об'єктив".

"Будинок стоїть як би під нахилом, і вода стікає з усього будинку в підвал шостого під'їзду, сьомий відгородили. Вода накопичується в тому місці, де встановлений лічильник. Труби погані по всьому під'їзду", - стверджує мешканка будинку Олена Колесник.

Комунальники відмовляються визнати проблему, вони повідомили, що їх труби справні і в даний час підвал очищений. У КП "ХТМ" також повідомили, що затоплення під'їзду не пов'язане з їх трубами.

Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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