В Харкові на метро "Малишева" бурульки звисають прямо зі стелі
Про це йдеться в Telegram-каналі «Мій Харків».
Вони звисають зі стелі, де щодня проходять сотні людей. В один момент вони можуть впасти комусь на голову, і людина постраждає.
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Перед тим як зістрибнути, він записував сторізи в Instagram, в яких прощався з усіма, повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".
"Шкода пацана, нерозділене кохання в 20 років це п**єц звичайно, нікому було виговоритися, хоча б мамі, друзям було п * х", " щиро шкода хлопця ...горе батькам ...", "Ох батьки його звичайно будуть заганятися тепер до кінця життя на рахунок його слів з приводу того що йому нічого не дали", - пишуть харків'яни в коментарях.
Відео останніх хвилин життя хлопця тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".