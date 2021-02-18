Нарушителей карантина искали в Харькове сотрудники Госпродопотребслужбы и полицейские

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

16 февраля проверяющие и полицейские с видеокамерами проверяли, соблюдают ли масочный режим пассажиры подземки на станции "Холодная гора".

На платформе станции без респираторов и защитных масок, закрывающих нос и рот, были семь пассажиров. На них составили протоколы о нарушении санитарных норм.

Ранее мы писали, что в Харькове ночью 20-летний парень прыгнул с балкона квартиры

Перед тем как спрыгнуть, он записывал сторизы в Инстаграм, в которых прощался со всеми, сообщает телеграм-канал "ХС Харьков".

"Жаль пацана, безответная любовь в 20 лет это п**ец конечно, некому было выговориться, хотя бы маме, друзьям было п*х", "Искренне жаль парня ...горе родителям ...", "Ох родители его конечно будут загоняться теперь до конца жизни на счёт его слов по поводу того что ему ничего не дали", - пишут харьковчане в комментариях.

Видео последних минут жизни парня здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".