Харківську медичну академію післядипломної освіти (ХМАПО) приєднують до медичного університету

Співробітники Академії бояться масового скорочення, повідомив виконуючий обов'язки ректора ХМАПО Олександр Сердюк, передає "Харків Today".

За словами в. о. ректора, всіх працівників поставили перед фактом реорганізації, в МОЗ Слухати контраргументи відмовилися.

"Специфіка додипломної та післядипломної підготовки лікаря різна. У медуніверситеті є інститут післядипломної освіти, вони в рік пропускають всього 1,5 тисячі слухачів, а ми — 20 тисяч. Ніякі аргументи не діють. Не потрібно буде таку кількість кафедр медуніверситету, частина дублюється, прийде скорочення. Скоротять чоловік 200. Це спроба знищити академію", - розповів Олександр Сердюк.

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Перед тим як зістрибнути, він записував сторізи в Instagram, в яких прощався з усіма, повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".

"Шкода пацана, нерозділене кохання в 20 років це п**єц звичайно, нікому було виговоритися, хоча б мамі, друзям було п * х", " щиро шкода хлопця ...горе батькам ...", "Ох батьки його звичайно будуть заганятися тепер до кінця життя на рахунок його слів з приводу того що йому нічого не дали", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео останніх хвилин життя хлопця тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

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