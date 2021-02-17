Автомийка заливає водою станцію харківського метро
На станції метро "Завод ім. Малишева" зі стелі капає брудна вода, поруч "виросли" бурульки, на стінах — величезні сіро-чорні розводи, передає "Харків Today".
"Ця мийка затоплює метро! Там вже не те, що капає на голову, а капітально ллється і робить величезні калюжі! Стеля і стіни зіпсовані! І чого чекає управління метро, міська влада? Поки впаде комусь на голову?» ,- пишуть розлючені харків'яни.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
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15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".