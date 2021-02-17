Харківські школи переводять на дистанційне навчання

У Борівському районі Харківської області загальноосвітня школа №1 та Богуславська ЗОШ частково перейшли на дистанційне навчання, повідомили у Борівській селищній раді.

Через зростання хворих коронавірусом, у тому числі серед учнів загальноосвітніх закладів, комісія вирішила призупинити заняття у 5-11 класах Окружного опорного закладу «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ СТ. №1».

Також у 5, 7, 9 класах Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів та перевести учнів на дистанційне навчання з 16 лютого на 14 днів.



Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".