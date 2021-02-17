Харківські школи переводять на дистанційне навчання
У Борівському районі Харківської області загальноосвітня школа №1 та Богуславська ЗОШ частково перейшли на дистанційне навчання, повідомили у Борівській селищній раді.
Через зростання хворих коронавірусом, у тому числі серед учнів загальноосвітніх закладів, комісія вирішила призупинити заняття у 5-11 класах Окружного опорного закладу «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ СТ. №1».
Також у 5, 7, 9 класах Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів та перевести учнів на дистанційне навчання з 16 лютого на 14 днів.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
19-річна внучка Софії Ротару покинула Україну, показавши свого нареченого-мільйонера: "Погнали!"
Рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "молдавський серцеїд"
Підопічна Потапа Андраде роздяглася на морозі, вразивши навіть Нікітюк: "Красуня"
Масштабна пожежа в Києві: полум'ям охопило величезну територію парку, відео та деталі з місця
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".