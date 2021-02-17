На Харківщині перекинулася маршрутка - є постраждалі
Про це повідомив керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає "Депо".
Він повідомив, що всього в маршрутці сполучення Люботин - Харків перебували 10 осіб, з них 8 отримали травми.
"Всього в маршрутці було 10 осіб, їх оглянули, у восьми побачили якісь травми,-сказав Забашта. - Жодної сильної травми там немає, там всі легкі травми, у всіх забої. Три людини - в обласну лікарню, один - в лікарню швидкої допомоги, двоє - в Люботинську лікарню", - повідомив Забашта.
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Відео з місця ДТП можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".