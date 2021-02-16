Житель Харківської області стали частіше хворіти

В обласному лабораторному центрі повідомили, що за офіційними даними за попередній тиждень з 8 по 14 лютого на грип, ГРВІ та ГРВІ-19 захворіли 5 780 осіб, з яких майже половина - діти до 17 років.

Порівняно минулого тижня кількість хворих збільшилася на 12%, в основному, за рахунок жителів Харківської області (на 24%).

«В цілому по області рівень захворюваності характеризується як низький. Власний епідеміологічний поріг перевищено тільки в трьох районах-Борівському - на 63%, у Вовчанському - на 19% і в Лозівському на 12%.

Найвищий показник захворюваності у Борівському районі-667 хворих на 100 000 населення, а найнижчий - у Золочівському (60 хворих на 100 000 населення)», - зазначили епідеміологи.

За останній тиждень госпіталізували 488 хворих. З них 52 дитини.

Крім того ми писали, що в Харківській області екстрено госпіталізували семеро людей.

Про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА.

З постраждалих від холоду-п'ятеро харків'ян, решта-жителі області-одна людина з Ізюмського, друга з Харківського району.

Всіх їх терміново доставили в лікарню.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".