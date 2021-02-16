В Харківській області екстрено госпіталізували семеро людей

Про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА.

З постраждалих від холоду-п'ятеро харків'ян, решта-жителі області-одна людина з Ізюмського, друга з Харківського району.

Всіх їх терміново доставили в лікарню.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".