Харків'яни показали величезні ями на Київській трасі

Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".

За словами очевидців, на трасі величезні ями.

"На київській трасі повний п.....ц, вибачте. Величезні ями, як це вони за одну зиму примудрилися такі попроваливаться. Будьте обережні на дорозі", - йдеться в повідомленні.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".