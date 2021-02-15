На Харківщині хлопчик пішов з дому і пропав безслідно

Про це вдень 14 лютого поліцейським повідомила мешканка міста Южного Харківської області, передає "Об'єктив".

Жінка розповіла, що вона посварилася з 11-річним сином, після чого хлопчик пішов з дому і зник безслідно.

Правоохоронці розшукали школяра протягом години - він сидів в одному з місцевих кафе.

Дитину поліцейські повернули додому.

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14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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