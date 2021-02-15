На Харківщині хлопчик пішов з дому і пропав безслідно
Про це вдень 14 лютого поліцейським повідомила мешканка міста Южного Харківської області, передає "Об'єктив".
Жінка розповіла, що вона посварилася з 11-річним сином, після чого хлопчик пішов з дому і зник безслідно.
Правоохоронці розшукали школяра протягом години - він сидів в одному з місцевих кафе.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Булітко з "Dizel Show" не впізнали з новою зачіскою і непристойним декольте: "Українська Монро!"
Зворушливе фото Ротару з чоловіком спливло в мережі, молоду співачку не впізнати: "Хто б міг подумати..."
Нова біда обрушилася на сім'ю 90-річного Чапкіса, син у відчаї: "будь ласка, моліться...."
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Дитину поліцейські повернули додому.
Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.
14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.
Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.
Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.
Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".