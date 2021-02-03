На Харківщині сурок Тимка спрогнозував ранню весну в Україні
Про це повідомляє "Суспільне".
"Весна вже настає... Весна буде ранньою, але треба почекати, через шість тижнів буде тепло", - сказала Надія Токарська, яка дістала з будиночка Тимку.
Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака. Крім прогнозу погоди, ініціатори заходу пропонують Бабаку зробити прогнози на інші теми.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".