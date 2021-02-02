У центрі Харкова обвалився балкон
На вул. Ярослава Мудрого на будинку обвалилася частина балкона.
Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає "СтройОбзор".
Сталося це ввечері 1 лютого, обвал стався на будинку №24.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Віха".
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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