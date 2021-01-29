В Харкові елітний Porsche вилетів у кювет
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
У Малій Рогані водій автомобіля Porsche вилетів з дороги в кювет, застрягши колесами в канаві.
За попередніми даними, водій авто не впорався з керуванням.
"Братик на Порше не увійшов в поворот і пішов у кювет", - йдеться в повідомленні.
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