В Харкові елітний Porsche вилетів у кювет

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

У Малій Рогані водій автомобіля Porsche вилетів з дороги в кювет, застрягши колесами в канаві.

За попередніми даними, водій авто не впорався з керуванням.

"Братик на Порше не увійшов в поворот і пішов у кювет", - йдеться в повідомленні.

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Подія трапилася сьогодні вранці в районі ТРЦ "Французький бульвар".

Трамвай розвернуло поперек рейкового полотна на вул. Академіка Павлова, утворився затор з трамваїв.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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