В Харкові елітний Porsche вилетів у кювет

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

У Малій Рогані водій автомобіля Porsche вилетів з дороги в кювет, застрягши колесами в канаві.

За попередніми даними, водій авто не впорався з керуванням.

"Братик на Порше не увійшов в поворот і пішов у кювет", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини зараз

74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"

Скандальний Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "Все зіпсував!"

"Танцюючий мільйонер" з молодою нареченою показали дочку з вродженою патологією: "Тепер я розумію все, що..."

"Вагітна" Осадча засвітила свій розкішний будинок по сусідству з Каменських і Потапом: "Басейн, тераса і...."

Особняк "збіднілої" на карантині Ротару під Києвом зняли з висоти пташиного польоту: "Ніщебродка" - подумала Пугачова"
Показати ще

Крім того ми писали, що в Харкові трамвай зійшов з рейок

Подія трапилася сьогодні вранці в районі ТРЦ "Французький бульвар".

Трамвай розвернуло поперек рейкового полотна на вул. Академіка Павлова, утворився затор з трамваїв.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".