Жителям Харкова варто бути готовим до нових кліматичних показників в лютому 2021 року

Про це повідомляє "Місто Х".

  • температура від мінус 2 до 4 градусів тепла. Температура нижче нуля характерні для другої декади місяця, однак, з кожним днем вони будуть підвищуватися;
  • тиск на рівні 760-770 мм;
  • імовірність опадів дорівнює 80-90%.

Сонячні дні будуть домінувати над похмурими, але лютий ознаменується дощовим місяцем в Харківській області.

пенсії, пенсіонери, зарплати, українці, осінь, весна, скрін

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Популярні новини зараз

74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"

Істерика трапилася у дочки Олі Полякової, свято перетворилося на випробування: "Він душить тебе? О, Боже!"

Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою

Тіло відомої російської співачки знайдено під вікнами висотки, подробиці трагедії: "Поруч з нею була..."

Школи та дитсадки закриють на Одещині, справа не в карантині: озвучена причина
Показати ще

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

вакцина від коронавірусу, вакцинація

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".