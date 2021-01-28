Жителям Харкова варто бути готовим до нових кліматичних показників в лютому 2021 року

Про це повідомляє "Місто Х".

температура від мінус 2 до 4 градусів тепла. Температура нижче нуля характерні для другої декади місяця, однак, з кожним днем вони будуть підвищуватися;

тиск на рівні 760-770 мм;

імовірність опадів дорівнює 80-90%.

Сонячні дні будуть домінувати над похмурими, але лютий ознаменується дощовим місяцем в Харківській області.



Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".