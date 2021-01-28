В Харкові померла лідер велоруху
Вікторія Смагіна очолювала оргкомітет Велодня і займалася організацією мережі прокатів NextBike, передає “Об'єктив”.
Організатор Харківського велоруху померла на 52-му році життя. Це сталося 27 січня. Причина смерті поки невідома.
Друзі і знайомі згадують Вікторію як активного і веселого людини, вона вміла радіти життю і ніколи не сумувала.
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Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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