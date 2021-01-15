У Харкові на пішохідному переході збили жінку-водій втік

Про це сьогодні повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області, передає newsroom.

Інцидент стався 30 грудня о 10:10 на Московському проспекті, 275. Харків'янка переходила дорогу по пішохідному переходу і потрапила під колеса автомобіля.

Водій втік з місця аварії, а постраждалу з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про те, що трапилося, звернутися за телефоном: 063-06-66-876, або за адресою: Харків, вулиця Маяковського, 22, кабінет №6.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".