Протягом доби на дорогах Харківської області працювало 197 одиниць техніки

Про це повідомили в прес-службі ХОДА.

До робіт було залучено 239 працівників філій Харківського облавтодору.

Протягом 14 січня опадів на території області не спостерігалося. 15 січня в області – без опадів, місцями – слабкий туман. Температура повітря становила вночі від -2° С до -6° С, вдень від 0 ° С до -6 ° С.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".