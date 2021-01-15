Харків'янку цинічно пограбували в лікарні

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Злочин було скоєно 13 січня в стоматологічній клініці на вулиці Шекспіра в Шевченківському районі Харкова.

17-річний юнак вкрав у 30-річної жінки гаманець з 13-ма тисячами гривень.

За підозрою у скоєнні цього злочину поліція затримала вихованця Інтернету.

Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 186 ("Грабіж") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".