На Харківщині перевірять сирени

Електросирени в Харківській області включать 20 січня о 14:25, повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту.

"Переривчасте звучання електросирен означає:" Увага всім!". Почувши звучання, необхідно включити телебачення (UA: Харків) або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування переданих повідомлень. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації", - нагадали в Департаменті.

Під час планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій і продовжувати свої справи.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".