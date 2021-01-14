В Харкові під час пожежі загинув 45-річний чоловік

Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області, передає "057".

13 січня ввечері на момент прибуття рятувальників у підвалі горіли домашні речі на площі 2 квадратних метрів.

На місці пожежі бійці ДСНС виявили тіло власника квартири 1975 року народження.

"Горів матрац і на ньому лежав загиблий чоловік. Він згорів до кісток", - зазначили рятувальники.

У прес-службі ДСНС у Харківській області повідомили, що попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії). Кремінь вважає, що було вже достатньо часу на підготовку до цих нововведень - понад півтора роки від прийняття закону.

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".