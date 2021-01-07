Архівні фото покійного Геннадія Кернеса з дружиною Оксаною Гайсинською показали в мережі

Гайсинська завжди любила ділитися з підписниками в Інстаграме фотографіями з коханою людиною.

У Оксани в профілі багато спільних фотографій з покійним Кернесом. На всіх фото усміхнені закохані в ніжних обіймах один одного.

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Мер Харкова лікувався від COVID - 19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що лікарі вже збиралися виписувати мера, так як він йшов на поправку.

"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Всі в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс.

Бізнесмен розповів, що смерть Кернеса стала для нього несподіванкою - мер йшов на поправку, але тут вірус дав ускладнення на нирки.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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