Архівні фото покійного Геннадія Кернеса з дружиною Оксаною Гайсинською показали в мережі
Гайсинська завжди любила ділитися з підписниками в Інстаграме фотографіями з коханою людиною.
У Оксани в профілі багато спільних фотографій з покійним Кернесом. На всіх фото усміхнені закохані в ніжних обіймах один одного.
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Мер Харкова лікувався від COVID - 19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що лікарі вже збиралися виписувати мера, так як він йшов на поправку.
"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Всі в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс.
Бізнесмен розповів, що смерть Кернеса стала для нього несподіванкою - мер йшов на поправку, але тут вірус дав ускладнення на нирки.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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