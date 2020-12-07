У Харкові жінка регулярно била свою 10-річну дитину

Про це розповіли в прес-службі ГУНП Харківської області.

До Київського відділення поліції зі служби "102" надійшло повідомлення про неналежний догляд за дитиною.

На місце проживання 10-річної школярки виїхала Соціальна служба.

Інспектори виявили дівчинку з численними забоями та травмами різної тяжкості. Її госпіталізували: лікарі діагностували у неї гематоми і черепно-мозкову травму.

Щодо 35-річної жінки, яка є мачухою постраждалої дівчинки, правоохоронці склали адмінпротоколи за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язки з виховання дітей) та частиною 1 статті 173-2 (заподіяння домашнього насильства...) кодексу України Про адміністративні порушення.

Дівчинка на даний момент знаходиться на реабілітації.

Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Крім того в харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.

За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.

"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.

Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".