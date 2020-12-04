Суд Харкова виніс вирок школярці, яка повідомила про неправдиве мінування

Про це йдеться в рішенні Ленінського районного суду Харкова.

11-класниця школи № 37 зателефонувала в поліцію ввечері 18 травня і повідомила про замінування будівлі.

Правоохоронці оглянули колл-центр та прилеглу до нього територію - вибухонебезпечних речовин вони не виявили.

Суд визнав дівчину винною і призначив покарання у вигляді двох років в'язниці, але після її звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.

"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.