Дружина харківського мера Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала нове фото з Берліна
Гайсинська побувала поруч з Берлінським Berghain-колишнім техно-клубом, який під час пандемії перепрофілювався в арт-галерею. На фасаді будівлі розміщений банер» Morgen ist die Frage " (Завтра — це питання).
До слова, лідером на місцевих виборах у Харкові є діючий мер Геннадій Кернес
За цього кандидата проголосували приблизно 57,9% громадян. Про це свідчать дані екзитполу студії Савіка Шустера, проведеного 25 жовтня.
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На другому місці за попередніми підрахунками опинився представник "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, за якого віддали свої голоси 12,12%.
Олексій Кучер від "Слуги народу" набрав майже 12% голосів.
Що стосується Харківської ради, за результатами екзитполів до неї проходять такі партії, як:
Блок Кернеса "успішний Харків" з 39,52% голосів.
"Опозиційна платформа - за життя" - 16,99%.
"Слуга народу" - 12,39%.
"Європейська солідарність" - 9,17%.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.