27 і 28 жовтня жовтня в двох районах Харкова частково відключать гарячу воду та опалення

Для усунення дефекту по вулиці Кооперативній, 2 в Основ'янському районі з 8.00 27 жовтня до 17.00 28 жовтня ремонтуватимуть ділянку тепломагістралі ТМ-16.

Про це повідомили в прес-службі "Харківтепломережі".

Гарячу воду відключать і припинять включати опалення в 38 житлових будинках, 2 школах і одній лікарні, обмежених вулицею кооперативною, провулком Лопатинським, площею Павлівською, вулицею Ковальською.

Для усунення дефекту по провулку класичному, 8 у Шевченківському районі з 9.00 27 жовтня до 21.00 28 жовтня комунальники ремонтуватимуть ділянку тепломагістралі ТМ-46. Для цього призупинять включення опалення на 31 житловий будинок, одну школу, два дитсадки і одну лікарню, а також відключать гарячу воду в 3 житлових будинках і дитсадку, обмежених вулицею Сумською, вулицею Римарською, вулицею Гурченко.

Раніше ми писали, що у вантажівці з хурмою знайшли несподівану знахідку.

У пункті пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні зупинили вантажний автомобіль, в якому опинилися наркотики.

Про це повідомили в Слобожанській митній службі.

У фурі опинилися ящики з хурмою. Службовий пес, натренований на пошук наркотиків, "спрацював" за реєстраційним номером машини.

У схованці прикордонники знайшли поліетиленовий згорток з висушеною рослинною речовиною вагою 2,61 грама.

Таким чином чоловік порушив ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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