Родичі злочинців придумують різні способи, щоб доставити в закриту зону наркотики

Так, в Харківському СІЗО відразу в двох посилках для арештантів знайшли те, що не повинно потрапити в руки ув'язненим.

"Під час огляду посилок в одній знайшли бісквіт, просочений наркотичним складом, а в іншій – пакет з цукром, всередині якого було розсипано білу порошкоподібну речовину. Останню посилку взяли з рук жінки",-повідомили в прес-центрі пенітенціарної служби Харкова.

До слова, прем'єр-міністру розповіли про епідемічну ситуацію в регіонах, зокрема на Харківщині.

21 жовтня на селекторній нараді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони розгорнути мобільні госпіталі та розширити ліжковий фонд. Завдання - до кінця місяця забезпечити 80% ліжко-місць киснем.

Про це повідомили на урядовому порталі.

"Потрібно вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню", - заявив Шмигаль.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

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