З 19 жовтня всі харківські школи йдуть на канікули

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав перший віце-мер Харкова Ігор Тєрєхов.

Він зазначив, що, у зв'язку з входженням Харкова в "червону" карантинну зону, в міськраді відбулося позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було ухвалено ряд важливих рішень.

Так, згідно з приписом Кабміну, школярів з наступного понеділка відправлять на канікули. При цьому дитячі садки не припинятимуть свою роботу.

Популярні новини зараз

Кіркоров після бійок з Басковим емоційно висловив все, що думає: "Я вважаю тебе..."

Як виглядають Пугачова, Волочкова, Івлєєва та інші зірки "під мухою": топ захмелілих фото красунь

Українцям тричі підвищать пенсії, хто отримає більше грошей: "Вже в грудні..."

Велика біда нагрянула в сім'ю "Квартал 95", терміново потрібна допомога: "Дуже шкода дитину, сил їй здолати..."
Показати ще

Нічні клуби та розважальні зони в ТРЦ також закриють, а спортклубам дозволили працювати за умови жорсткого дотримання дистанції між відвідувачами.

Що стосується транспорту, то він працюватиме в повному обсязі, проте правоохоронці жорстко контролюватимуть дотримання масочного режиму.

Раніше директор Департаменту з освіти Харківської міської ради Ольга Деменко заявляла, що дітей не будуть відправляти на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти.

школа, школярі, на вулиці, навчання на вулиці, клас

Як відомо, в Кабміні порекомендували відправити школярів на канікули передчасно - з 15 Жжовтня. Така рекомендація пояснюється погіршенням ситуації з коронавірусом у більшості регіонів країни.

Зазначимо, що першими школи закрили кілька районів Харківщини через погіршення ситуації із захворюваністю і масовим зараженням вчителів.

Нагадаємо, Харківщина стала "головною з вірусу" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, Кучер налякав харків'ян "червоною" зоною карантину.

 Також Politeka писала, що вірус забирає життя харків'ян одного за іншим.