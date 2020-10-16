З 19 жовтня всі харківські школи йдуть на канікули
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав перший віце-мер Харкова Ігор Тєрєхов.
Він зазначив, що, у зв'язку з входженням Харкова в "червону" карантинну зону, в міськраді відбулося позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було ухвалено ряд важливих рішень.
Так, згідно з приписом Кабміну, школярів з наступного понеділка відправлять на канікули. При цьому дитячі садки не припинятимуть свою роботу.
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Нічні клуби та розважальні зони в ТРЦ також закриють, а спортклубам дозволили працювати за умови жорсткого дотримання дистанції між відвідувачами.
Що стосується транспорту, то він працюватиме в повному обсязі, проте правоохоронці жорстко контролюватимуть дотримання масочного режиму.
Раніше директор Департаменту з освіти Харківської міської ради Ольга Деменко заявляла, що дітей не будуть відправляти на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти.
Як відомо, в Кабміні порекомендували відправити школярів на канікули передчасно - з 15 Жжовтня. Така рекомендація пояснюється погіршенням ситуації з коронавірусом у більшості регіонів країни.
Зазначимо, що першими школи закрили кілька районів Харківщини через погіршення ситуації із захворюваністю і масовим зараженням вчителів.
Нагадаємо, Харківщина стала "головною з вірусу" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.
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