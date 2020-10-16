Не по-осінньому теплий жовтень призвів до того, що в Харкові з'явилися тисячі сонечок

Комахи, які впадають в зимову сплячку і прокидаються тільки після того, як повітря прогрівається вище восьми градусів, буквально заполонили місто.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "ВЕХА Харків". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

"Сонечка готуються захопити світ. Почали з Харкова", - йдеться у підписі до публікації.

За словами фахівців, сонечка, а також їх личинки – це хижаки. Лише деякі їх види є рослиноїдними. Решта ж харчуються попелицями, дрібними комахами.

Для птахів колір і запах цих жучків служать попередженням про те, що вони отруйні, небезпечні і неїстівні. Якщо ж птах з'їсть сонечко, то він може серйозно обпекти горло.

Як ми раніше писали, перша декада жовтня в Харкові видалася аномально теплою. За словами завідуючої сектором метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенії Ляшенко, 11 днів жовтня температура повітря на шість-дев'ять градусів перевищувала норму.

Не обійшлося і без рекордів.

"9 жовтня температура на Харківщині зафіксована на 7-9 градусів вище норми – був побитий температурний максимум цього дня. Стовпчик термометра піднявся до позначки + 23 градуси. Попередній рекорд був зафіксований в 1974 році – +21,5 градуса", - підкреслила Ляшенко.

Проте вже з завтрашнього дня до Харкова прийдуть дощі та похолодання, а Жовтень змінить порядок дня з літнього на осінній.

Нагадаємо, харківські ліси масово позбавляються дерев.

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