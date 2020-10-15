У місті Куп'янську Харківської області пацієнтів місцевої лікарні розміщують в коридорах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на на Telegram-канал "Харків Life".

Так, на Харківщині зняли відео, на якому можна помітити, що пацієнтів місцевого медичного закладу "лікують" прямо в коридорах. Там розмістили ліжка для хворих на COVID-19.

"Привіт з куп'янського Шаріте. Мати прийшла отримати довідку, ось така картина в коридорах. Люди лежать один на одному хворі ковідом, запаленням, хто зна ще чим. Навіть якщо ти здоровий прийшов сюди, то вийдеш точно з ковідом в кращому випадку", - йдеться в повідомленні.

Місцевим мешканцям порадили уникати таких медзакладів та берегти здоров'я, якщо немає грошей на лікування в клініці "Шаріте".

Раніше повідомлялось, що у Харківській області з'являться мобільні бригади лікарів для допомоги пацієнтам з китайським вірусом удома. Так, у ХОДА вирішили змінити алгоритм лікування хворих на коронавірус на початковому етапі захворювання. За словами заступника голова Харківської облдержадміністрації Тараса Пастуха, зараз гостро не вистачає лікарів-інфекціоністів, і ця ситуація змушує владу змінювати підхід до боротьби з вірусом.

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