Небо над Харковом вразило місцевих жителів незвичним явищем - лентикулярними хмарами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Харків Life".
Так, жителі Харкова опублікували в мережі фотографії хмар, які нагадують НЛО.
"Хмари над Харковом сьогодні топ. Лентикулярні хмари - досить рідкісне природне явище. Такі хмари утворюються на гребенях повітряних хвиль або між двома шарами повітря. Характерною особливістю цих хмар є їх нерухоме положення, незважаючи на вітер", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що зазвичай таке явище в небі пов'язано з наближенням атмосферного фронту або з енергійним переносом повітря з віддалених районів.
"Лентикулярні хмари характерної тарілкоподібної форми часто приймають за НЛО", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Харкові в лісі масово "хворіють" і падають дерева. Так, жителька Харкова зняла на відео дерева, які знищують короїди. Через це дерева падають та чіпляються за здорові дерева.
"Здається, я не бачила раніше в лісі так багато хворих дерев. Сосни поїдені короїдами. Жуки знищують відразу по кілька дерев поруч. Падаючи, величезні стовбури хвойних чіпляються за здорові дерева. Падають один на одного", - йдеться в підписі до відео.
Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що у Харкові десятки мільйонів гривень закатають в асфальт.